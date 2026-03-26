Украинские военные отбили масштабное наступление россиян на мотоциклах

Украинские военные отбили масштабное наступление россиян на мотоциклах9
- 26.03.2026, 13:44
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Видеофакт.
Вооруженные силы Украины отразили масштабное наступление российских войск в районе Покровской агломерации Донецкой области, нанеся противнику ощутимые потери.
Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
По информации военных, российские подразделения пытались прорвать оборону сразу на нескольких участках, делая ставку на мобильность, использование легкой техники и быстрые маневры.
В частности, в направлении Гришино штурмовые группы противника двигались на мототехнике, рассчитывая стремительно прорваться к населенному пункту. Однако бойцы 155-й и 32-й отдельных механизированных бригад остановили атаку и нанесли врагу значительные потери.
Кроме того, в районе Мирнограда российские силы предприняли попытку прорыва в сторону Родинского с использованием автотранспорта. Эту угрозу совместными усилиями ликвидировали подразделения 7-го корпуса ДШВ и 1-го корпуса Национальной гвардии Украины.