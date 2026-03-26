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В Словакии начали расследование против Фицо

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  • 26.03.2026, 22:38
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В Словакии начали расследование против Фицо
Роберт Фицо

Одно из оснований – прекращение аварийного электроснабжения Украины.

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Одним из оснований стало прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.

Об этом заявил лидер словацкой оппозиционной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислав Грелинг, передает Aktuality.

Грелинг рассказал, что месяц назад подал в суд заявление против Фицо, обвинив его в государственной измене и других преступлениях. К заявлению присоединились его однопартийцы и более 13 тысяч человек. По его словам, это делает его «крупнейшим уголовным заявлением в истории».

Подписавшие заявление также обвинили Фицо в злоупотреблении властью, бесчеловечном обращении, нарушении обязанностей по управлению иностранным имуществом или террористическом акте. Среди ключевых преступлений Фицо авторы отмечают прекращение поставок аварийной электроэнергии в Украину.

По словам лидера SaS, уголовное заявление уже передали из Генеральной прокуратуры Словакии в краевую прокуратуру, а оттуда — в полицию.

«Я убежден, что Фицо является подозреваемым в совершении серьезных уголовных преступлений, поэтому ценю, что и прокуратура, и полиция занимаются этим делом и не «замели его под ковер», — добавил Грелинг.

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