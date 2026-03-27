Трамп снова отложил удары по энергетике Ирана

Трамп снова отложил удары по энергетике Ирана19
- 27.03.2026, 4:59
- 3,298
Он заявил, что сделал это по просьбе иранского правительства.
США снова отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана, об этом написал президент Дональд Трамп в Truth Social. Он заявил, что сделал это по просьбе иранского правительства.
«Я приостанавливаю разрушение электростанций на 10 дней до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 8 часов вечера по восточному времени (03:00 по Минску.— прим.)», — сказано в сообщении.
По словам Трампа, переговоры США и Ирана продолжаются и «проходят очень хорошо», несмотря на заявления об обратном.