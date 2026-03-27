Трамп снова отложил удары по энергетике Ирана 19 27.03.2026, 4:59

3,298

Он заявил, что сделал это по просьбе иранского правительства.

США снова отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана, об этом написал президент Дональд Трамп в Truth Social. Он заявил, что сделал это по просьбе иранского правительства.

«Я приостанавливаю разрушение электростанций на 10 дней до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 8 часов вечера по восточному времени (03:00 по Минску.— прим.)», — сказано в сообщении.

По словам Трампа, переговоры США и Ирана продолжаются и «проходят очень хорошо», несмотря на заявления об обратном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com