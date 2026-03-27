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Трамп снова отложил удары по энергетике Ирана

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  • 27.03.2026, 4:59
  • 3,298
Трамп снова отложил удары по энергетике Ирана

Он заявил, что сделал это по просьбе иранского правительства.

США снова отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана, об этом написал президент Дональд Трамп в Truth Social. Он заявил, что сделал это по просьбе иранского правительства.

«Я приостанавливаю разрушение электростанций на 10 дней до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 8 часов вечера по восточному времени (03:00 по Минску.— прим.)», — сказано в сообщении.

По словам Трампа, переговоры США и Ирана продолжаются и «проходят очень хорошо», несмотря на заявления об обратном.

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