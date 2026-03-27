Жителям Бурятии предложили ежемесячно отдавать часть зарплаты на поддержку войны 24 27.03.2026, 17:10

Большинство бюджетных учреждений уже поддержали «инициативу».

Власти Бурятии в РФ призвали жителей ежемесячно перечислять часть зарплаты на нужды участников войны против Украины, пишет The Moscow Times.

Предложение поступило от Совета руководителей Кабанского района, сообщают «Байкальские огни». Рекомендованная сумма — 300 рублей. «В нашем районе МРОТ сейчас равен 40 639 рублям, за основу взяли 25% от ежедневного заработка. Для одного человека 300 рублей — сумма незначительная», — заявили чиновники.

Они напомнили, что сейчас в Бурятии время от времени проводится «акция по сбору однодневного заработка» на поддержку войны. По их мнению, эта практика неэффективна, так как подчас становится «тяжелым бременем для семейного бюджета», в результате «средства поступают неравномерно». Новый подход призван обеспечить стабильный и регулярный приток денег, ведь современное оборудование, которое просят на фронте, «стоит дорого и требуется незамедлительно», подчеркнули чиновники. По их словам, большинство учреждений, финансируемых из районного бюджета, а также Кабанская центральная районная больница уже поддержали инициативу: сотрудники «написали заявления об удержании средств на заявки бойцов».

