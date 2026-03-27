Василина Хондошко победила на Кубке мира по синхронному плаванию 1 27.03.2026, 16:15

Белоруска взяла золото во Франции.

Белорусская синхронистка Василина Хондошко поднялась на высшую ступень пьедестала почета на престижном этапе Кубка мира во Франции.

Спортсменка продемонстрировала блестящий результат в технической программе соло, не оставив шансов соперницам.

За свое выступление Хондошко получила от судей 254,7184 балла. Белоруска обошла 23 конкурентки, подтвердив статус одной из сильнейших синхронисток планеты.

Борьба за лидерство была напряженной, однако Василине удалось сохранить преимущество над ближайшей преследовательницей:

— золото у Василины Хондошко (Беларусь) – 254,7184

— серебро у Клары Бляйер (Германия) – отставание около 2 баллов

— бронза у Валерии Плехановой (Россия) – отставание 12 баллов.

Этот успех стал логичным продолжением успешного сезона для белорусской грации. Напомним, что на стартовом этапе Кубка мира в Медельине Василина стала обладательницей бронзовой награды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com