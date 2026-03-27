31 марта 2026, вторник, 16:58
Василина Хондошко победила на Кубке мира по синхронному плаванию

  • 27.03.2026, 16:15
Василина Хондошко победила на Кубке мира по синхронному плаванию

Белоруска взяла золото во Франции.

Белорусская синхронистка Василина Хондошко поднялась на высшую ступень пьедестала почета на престижном этапе Кубка мира во Франции.

Спортсменка продемонстрировала блестящий результат в технической программе соло, не оставив шансов соперницам.

За свое выступление Хондошко получила от судей 254,7184 балла. Белоруска обошла 23 конкурентки, подтвердив статус одной из сильнейших синхронисток планеты.

Борьба за лидерство была напряженной, однако Василине удалось сохранить преимущество над ближайшей преследовательницей:

— золото у Василины Хондошко (Беларусь) – 254,7184

— серебро у Клары Бляйер (Германия) – отставание около 2 баллов

— бронза у Валерии Плехановой (Россия) – отставание 12 баллов.

Этот успех стал логичным продолжением успешного сезона для белорусской грации. Напомним, что на стартовом этапе Кубка мира в Медельине Василина стала обладательницей бронзовой награды.

Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин