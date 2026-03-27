Вместо пакистанцев будут северокорейцы? 7 27.03.2026, 18:20

Зачем Лукашенко безвизовый режим с КНДР.

Диктатор Александр Лукашенко поручил открыть посольство в Пхеньяне и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках с КНДР. Зачем Минску безвиз с одной из самых закрытых стран мира? «Зеркало» узнало об этом у политического аналитика Александра Фридмана.

О том, что Александр Лукашенко решил открыть посольство Беларуси в Северной Корее, 27 марта сообщил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков. Он также добавил, что ему поручено ускорить разработку соглашения о безвизе с КНДР.

Политический аналитик Александр Фридман считает, что делается это не для того, чтобы увеличить туристический поток между двумя странами. По мнению эксперта, речь может идти о создании механизма для привлечения северокорейских трудовых мигрантов в Беларусь.

— Дешевая рабочая сила из Северной Кореи активно используется в России и других похожих странах. Я думаю, что Лукашенко совсем не прочь был бы к этому подключиться, — говорит Фридман. — Поручение открыть посольство и ввести безвиз — не для того, чтобы отправлять беларусских туристов в Северную Корею. Тем более что предыдущие разговоры о том, что Беларусь будет привлекать на работу людей из Пакистана, ни к чему не привели. Вполне возможно, что вместо пакистанского в итоге будет реализован вариант северокорейский.

Напомним, в апреле 2025 года Александр Лукашенко заявлял о готовности Беларуси принять 100−150 тысяч специалистов из Пакистана. Однако статистика Департамента по гражданству и миграции МВД за прошлый год показывает, что из этой страны приехал лишь 561 трудовой мигрант.

По мнению Александра Фридмана, возможное привлечение трудовой силы из КНДР может быть единственным ощутимым достижением недавнего визита Лукашенко в Пхеньян. Остальное имеет скорее символическое значение.

— Лукашенко стремится представить себя посредником между так называемой осью автократов, где доминируют Россия и Китай (и к которой принадлежит в том числе и Северная Корея), и Соединенными Штатами, — считает аналитик. — Беларусский политик — единственный представитель этой оси, вступивший в «Совет мира» Дональда Трампа. Он использовал этот визит в КНДР для того, чтобы поднять свой собственный политический капитал: посмотрите, я носитель специфической информации не только из кремлевских коридоров, но у меня теперь еще есть личный контакт с Ким Чен Ыном.

Напомним, официальный визит Александра Лукашенко в КНДР состоялся 25−26 марта 2026 года. Во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном был подписан договор о сотрудничестве. Лукашенко также пригласил северокорейского диктатора посетить Беларусь с ответным визитом.

