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СМИ: Ликвидирован глава иранской ядерной программы

  • 28.03.2026, 22:28
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СМИ: Ликвидирован глава иранской ядерной программы

Али Фулаванд являлся ключевой фигуры военных разработок.

Оппозиционный сайт Iran International со ссылкой на иранские СМИ сообщает о ликвидации главы «Организации оборонных исследований» Али Фулаванда. Эта организация занимается, в том числе, и созданием ядерного оружия.

Отмечается, что СМИ Ирана описывают его якобы как простого гражданина, а не как ключевой фигуры военных разработок. Также сообщается, что он уцелел при попытке ликвидации во время 12-дневной войны в июне 2025 года. При ударе погибла его жена.

Основателем Организации оборонных исследований называют главу иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде, который был убит в ноябре 2020 года. Ликвидацию ученого приписывают Израилю. Его преемник Реза Мозафари-Ниа был ликвидирован во время 12-дневной войны.

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