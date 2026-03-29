«Этот клоунский наряд реально кто-то бы купил?» 28 29.03.2026, 17:49

20,066

Одежда белорусского бренда на китайской торговой площадке вызвала бурное обсуждение.

Белоруска заметила на популярной китайской торговой онлайн-площадке блейзер беларусского бренда, который продается там в разы дешевле, и написала в соцсети Threads: «Почему кажется, что я плохо отношусь к белорусским дизайнерам?».

В комментариях развернулось бурное обсуждение, пишет «Зеркало».

Жакет беларусского бренда и похожий блейзер на китайской площадке

Фото: Threads / angelagreenwich

Некоторые пользователи отметили, что «всем ясно, что китайцы крадут фото и вам за 80 рублей придет пакет с орешками, а не такое изделие».

Другие предположили, что белорусский бренд «пришел со своим дизайном на китайскую фабрику и китайская фабрика отшивает это оптом за три копейки, а они тут перепродают втридорога под предлогом премиальных тканей и своего производства?»

Однако многих комментаторов насмешила вовсе не цена, а внешний вид блейзера, и они поделились мнениями, что этот наряд вряд ли кому-то приглянулся бы даже за небольшую стоимость.

«Этот клоунский наряд реально кто-то купил бы даже за пять рублей?»

«Я одна думаю, что этот наряд ужасен? Это не оверсайз… Это хрен пойми что, нарушающее пропорции абсолютно. Представляю, как выглядит девушка в нем в обычной жизни, а не застыв в нелепой позе. Хотя даже у модели абсолютно исчезла шея, и кажется, что сзади горб. Кто купил? Покажите красоту в реале?»

«Я так понимаю, что более у***щного бренда, чем Zvonko, у нас в Беларуси нет? И не смейте говорить, что я не шарю в трендах. У меня есть вкус и мозг. Это просто п***ец — снятые с пугала лохмотья за оверпрайс».

«Вы меня простите, я не знаю, кто у кого перекупает, но неужели в принципе никого не смущает покрой? Да выглядит как кусок г***а, прошу прощения, или, может, в этом и смысл?»

«Какое-то (ультратрендовое, но все равно лютое) издевательство над силуэтом…»

«Такое ощущение, будто жакет надели вместе с вешалкой».

Были и те, кто посчитал, что это лестно, что наш бренд копируют китайцы:

«По-моему, это признание бренда на мировом уровне! «Марк Формель» китайцы не копируют почему-то. Странно, что вы не выставляете сумку Dior за 70 $ и не думаете «хохохо, какие все дурачки за 7000 $ покупать, я вот себе отхватила за 70 $». Прежде чем что-то транслировать на всеобщее обозрение, неплохо бы включить мозг».

«Это не выглядит как кусок г***а, это выглядит актуально. Это просто не нравится конкретно вам. Но и вы не историк моды, не стилист, не дизайнер, насколько я могу понять».

«В мире, где Китай делает «Гуччи», «Баленсиага» и тот же «Адидас», люди удивляются, что своровали классную идею у «Звонко»? Только готовы купить «Гуччи» за 100−500 $, но не родненьких за 150…»

Некоторые признались, что им непонятно, зачем китайцам копировать не мировой бренд:

«Подделки под «Диор» покупают для того, чтобы испытать иллюзию причастности к бренду с мировым именем и многолетней историей. Этот фэшн-код считают и поймут в любом уголке мира. Зачем копировать Ирину не пойму»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com