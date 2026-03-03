Трамп благодаря Ирану установил президентский рекорд 10 3.03.2026, 3:00

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О чем идет речь?

Президент США Дональд Трамп санкционировал военные операции против большего числа стран, чем любой другой президент США в современную эпоху, сообщает Axios.

По данным издания, в 2025 году Трамп санкционировал больше авиаударов, чем Джо Байден за все четыре года своего президентства. В список целей попали государства, ранее никогда не подвергавшиеся прямым атакам со стороны США: Иран, Нигерия и Венесуэла.

Самой масштабной стала операция Epic Fury - совместная американо-израильская кампания, направленная на свержение режима в Тегеране. Трамп начал ее без санкции Конгресса после провала переговоров в Женеве.

В администрации Трампа настаивают, что президент остается верен своим принципам, а сила лишь инструмент для достижения мира.

- Президент Трамп принимает решительные меры для устранения серьезных угроз... то, о чем предыдущие президенты говорили 47 лет, только этот президент нашел в себе мужество осуществить, - заявили в пресс-службе Белого дома.

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