Какими будут апрель и май в Беларуси? 7 3.03.2026, 8:18

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Долгосрочный прогноз синоптиков.

В Telegram-канале Nadvorie рассказали, какими ожидаются март, апрель и май в Беларуси. Синоптики составили свой прогноз на основе информации двух авторитетных погодных моделей. Вероятны положительные температурные аномалии, и куда же без циклонов, заметил сайт smartpress.by.

В первом случае специалисты изучили ансамбль из 50 запусков британской модели Unified Model от Met Office. Она представила прогноз аномалии температуры. Карты показывают вероятность попадания температуры в одну из трех категорий касательно климатической нормы (ниже, равна или выше).

Чем краснее цвет на карте, тем больше вероятность теплого сценария. Синий цвет указывает на холод. Отсутствие цвета говорит о климатической норме.

Температура в марте, исходя из прогноза Unified Model, будет близка к норме, за исключением юго-запада. Там небольшая вероятность положительной аномалии.

Апрель — норма по всей Беларуси.

Температура в мае обещает быть выше нормы по всей стране, теплее всего — на западе.

Также в Telegram-канале Nadvorie составили прогноз на основе ансамбля Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). «Он в целом немного менее оптимистичен насчет тепла в нашем регионе», — отметили синоптики.

Температура в марте будет близка к норме, локально немного холоднее, говорит ECMWF.

Почти такая же картина и в апреле, только на юго-востоке возможна положительная аномалия. «Однако наличие отрицательной аномалии над странами Балтии настораживает», — написали специалисты.

Они объяснили, что обычно такое случается, когда циклоны проходят через Скандинавию, а их холодные тылы ориентированы на Балтику, Беларусь и север европейской территории России (ЕТР).

В мае данные ECMWF говорят о «хаотичном режиме с малой предсказуемостью». Одним словом, пока сложно спрогнозировать температуру.

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