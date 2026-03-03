Какими будут апрель и май в Беларуси?7
- 3.03.2026, 8:18
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Долгосрочный прогноз синоптиков.
В Telegram-канале Nadvorie рассказали, какими ожидаются март, апрель и май в Беларуси. Синоптики составили свой прогноз на основе информации двух авторитетных погодных моделей. Вероятны положительные температурные аномалии, и куда же без циклонов, заметил сайт smartpress.by.
В первом случае специалисты изучили ансамбль из 50 запусков британской модели Unified Model от Met Office. Она представила прогноз аномалии температуры. Карты показывают вероятность попадания температуры в одну из трех категорий касательно климатической нормы (ниже, равна или выше).
Чем краснее цвет на карте, тем больше вероятность теплого сценария. Синий цвет указывает на холод. Отсутствие цвета говорит о климатической норме.
Температура в марте, исходя из прогноза Unified Model, будет близка к норме, за исключением юго-запада. Там небольшая вероятность положительной аномалии.
Апрель — норма по всей Беларуси.
Температура в мае обещает быть выше нормы по всей стране, теплее всего — на западе.
Также в Telegram-канале Nadvorie составили прогноз на основе ансамбля Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). «Он в целом немного менее оптимистичен насчет тепла в нашем регионе», — отметили синоптики.
Температура в марте будет близка к норме, локально немного холоднее, говорит ECMWF.
Почти такая же картина и в апреле, только на юго-востоке возможна положительная аномалия. «Однако наличие отрицательной аномалии над странами Балтии настораживает», — написали специалисты.
Они объяснили, что обычно такое случается, когда циклоны проходят через Скандинавию, а их холодные тылы ориентированы на Балтику, Беларусь и север европейской территории России (ЕТР).
В мае данные ECMWF говорят о «хаотичном режиме с малой предсказуемостью». Одним словом, пока сложно спрогнозировать температуру.