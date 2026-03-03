Усик намерен баллотироваться в президенты Украины 16 3.03.2026, 9:52

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Александр Усик

Чемпион по боксу рассказал о планах «поработать на государство».

Украинский чемпион по боксу Александр Усик заявил, что имеет планы пойти в политику. Однако отметил, что не рассматривает должности ниже президентской.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спортсмен сказал в интервью Андрею Беднякову.

Во время беседы известный украинский ведущий спросил боксера, какие его планы на будущее, на что тот фактически анонсировал завершение боксерской карьеры и смену деятельности.

«Я еще пару лет планирую побоксировать. Планирую побоксировать пару лет, а потом есть такие планы поработать на государство», - сказал Усик.

На шутливую фразу Беднякова о том, что спортсмен все же пойдет в мэры Конотопа, Усик четко определил, какую должность намерен возглавить.

«Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда идти», - сказал он.

Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, однако в связи с полномасштабным вторжением России они пока невозможны.

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