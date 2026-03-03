закрыть
8 июня 2026, понедельник, 10:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Усик намерен баллотироваться в президенты Украины

16
  • 3.03.2026, 9:52
  • 5,402
Усик намерен баллотироваться в президенты Украины
Александр Усик

Чемпион по боксу рассказал о планах «поработать на государство».

Украинский чемпион по боксу Александр Усик заявил, что имеет планы пойти в политику. Однако отметил, что не рассматривает должности ниже президентской.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спортсмен сказал в интервью Андрею Беднякову.

Во время беседы известный украинский ведущий спросил боксера, какие его планы на будущее, на что тот фактически анонсировал завершение боксерской карьеры и смену деятельности.

«Я еще пару лет планирую побоксировать. Планирую побоксировать пару лет, а потом есть такие планы поработать на государство», - сказал Усик.

На шутливую фразу Беднякова о том, что спортсмен все же пойдет в мэры Конотопа, Усик четко определил, какую должность намерен возглавить.

«Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда идти», - сказал он.

Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, однако в связи с полномасштабным вторжением России они пока невозможны.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина