Усик намерен баллотироваться в президенты Украины

Усик намерен баллотироваться в президенты Украины16
- 3.03.2026, 9:52
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Чемпион по боксу рассказал о планах «поработать на государство».
Украинский чемпион по боксу Александр Усик заявил, что имеет планы пойти в политику. Однако отметил, что не рассматривает должности ниже президентской.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спортсмен сказал в интервью Андрею Беднякову.
Во время беседы известный украинский ведущий спросил боксера, какие его планы на будущее, на что тот фактически анонсировал завершение боксерской карьеры и смену деятельности.
«Я еще пару лет планирую побоксировать. Планирую побоксировать пару лет, а потом есть такие планы поработать на государство», - сказал Усик.
На шутливую фразу Беднякова о том, что спортсмен все же пойдет в мэры Конотопа, Усик четко определил, какую должность намерен возглавить.
«Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда идти», - сказал он.
Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, однако в связи с полномасштабным вторжением России они пока невозможны.