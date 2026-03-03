FT: Ликвидация Хаменеи готовилась не один год 3.03.2026, 9:54

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Али Хаменеи

Операция включала взлом городских систем видеонаблюдения, проникновение в сотовые сети и использование высокопоставленного источника.

Британская газета Financial Times опубликовала подробности многолетней разведывательной операции Израиля, предшествовавшей ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране (перевод — cursorinfo.co.il). По информации издания, операция включала масштабный взлом городских систем видеонаблюдения, проникновение в сотовые сети и использование высокопоставленного источника.

Как утверждают собеседники газеты среди израильских и американских официальных лиц, на протяжении нескольких лет израильские спецслужбы имели доступ к большинству дорожных камер в иранской столице. Изображения, по данным расследования, передавались на серверы в Израиле, что позволяло отслеживать передвижения охраны и маршруты высокопоставленных чиновников.

Отдельные камеры обеспечивали стратегически важные ракурсы, фиксируя места парковки автомобилей телохранителей и давая представление о повседневной жизни в строго охраняемых районах. Параллельно, как сообщается, израильская сторона глубоко проникла в иранские сотовые сети, получая дополнительную информацию о коммуникациях и перемещениях руководства страны.

По данным публикации, американская разведка располагала источником, подтвердившим проведение встречи с участием Хаменеи в запланированное время. В день операции в районе встречи были выведены из строя сотовые антенны, чтобы исключить возможность передачи предупреждения. В результате телефоны в зоне удара не принимали входящие вызовы.

После окончательного подтверждения разведданных по месту встречи было выпущено до 30 высокоточных боеприпасов. Удар привел к гибели верховного лидера.

В материале также отмечается, что в Израиле стремились реализовать операцию до возможной эскалации конфликта. По оценкам израильской стороны, в случае начала открытой войны иранское руководство активировало бы заранее подготовленные протоколы укрытия, включая перемещение в подземные бункеры.

Анализ массивов данных, полученных с камер и других источников, проводился с применением сложных алгоритмов. Изучались адреса проживания, графики смен, маршруты и меры безопасности для формирования полной разведывательной картины. Ключевую роль в обработке информации сыграли подразделение 8200 и Моссад.

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