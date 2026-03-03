Партизаны парализовали единственный стабильный маршрут, связывающий передовую с РФ 3.03.2026, 10:06

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Удар нанесен по главной артерии снабжения оккупантов.

Агенты «АТЕШ» провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую.

Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram.

Были выведены из строя два релейных шкафа в разных частях города, что вызвало системный сбой в управлении движением поездов.

«Удар нанесен по главной артерии снабжения оккупантов. Эта ветка связывает Россию с Луганском, идет через Дебальцево и Попасную и выходит на Покровское направление. Фактически это единственный стабильный маршрут для доставки войск, боеприпасов, топлива и техники из РФ на передовую», - говорится в сообщении движения.

После диверсии движение на участках остановилось, составы застряли, графики сорвались. Оккупанты вынуждены управлять поездами вручную, что в разы снижает пропускную способность. Военные эшелоны врага скапливаются на подъездах к городу и не могут двигаться дальше.

В результате срываются поставки топлива и боеприпасов на Покровское направление, а альтернативные маршруты перегружены и не справляются с объемами.

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