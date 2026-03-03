В Минске пенсионерка 10 дней выносила из дома деньги и золото 21 3.03.2026, 10:14

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Все началось со звонка неизвестных.

В Минске 64-летняя пенсионерка в течение десяти дней передавала мошенникам деньги и золотые украшения, будучи уверенной, что спасает свои сбережения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома, пишет «Зеркало».

В милицию обратился сын пострадавшей. По его словам, все началось со звонка неизвестных, которые представились сотрудниками службы по замене счетчиков. Под этим предлогом женщину убедили продиктовать код из СМС-сообщения.

Вскоре пенсионерке позвонил уже другой человек — в мессенджере. Он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что на ее банковских счетах якобы зафиксирована подозрительная активность. Мужчина потребовал немедленно приехать по указанному адресу.

Женщина отказалась, объяснив, что ухаживает за больной родственницей и не может покинуть дом. Тогда звонивший начал угрожать обыском в квартире и убедил выполнять его инструкции дистанционно.

На протяжении десяти дней аферисты поддерживали постоянный контакт с минчанкой. Сначала она оставила у входной двери пакет с 15 000 рублей — его забрал курьер. Позже по указанию мошенников женщина поместила в почтовый ящик еще один пакет, в котором находились золотые украшения и 9000 рублей.

Кроме того, пенсионерка передала злоумышленникам номера своих банковских карт. С них впоследствии было списано еще 14 500 рублей.

Мошенники все это время поддерживали доверительный тон: интересовались здоровьем женщины и состоянием ее родственницы, убеждали, что переданные средства находятся в безопасности.

Заподозрив неладное, пенсионерка все же рассказала о происходящем сыну, а тот обратился в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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