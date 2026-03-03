Трамп: Соединенные Штаты готовы к большой победе 12 3.03.2026, 10:21

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Дональд Трамп

Политик заявил о почти безграничных запасах оружия у США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает практики безграничными запасами оружия с помощью которого Вашингтон может «вечно» вести войны.

По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и выше среднего класса никогда не были «такими высокими и лучшими», как сейчас.

«Мне сегодня сказали, у нас практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран)», подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что если говорить о боеприпасах самого высокого уровня - то у США тоже есть хороший запас. Однако они не там, где Вашингтон хотел бы.

«Много дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных районах», - пояснил президент.

В то же время Трамп вновь обвинил бывшего лидера Джо Байдена в том, что тот помогал и бесплатно давал оружие Украине.

«Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все... Зеленскому из Украины - сотни млрд долларов... Он раздал так много сверхвысокачественного оружия бесплатно и не потрудился его восполнить», - говорится в посте лидера США.

Резюмируя Трамп похвалил себя, заявив, что к счастью, он восстановил армию США еще во время первой своей каденции и продолжает это делать сейчас.

«Соединенные Штаты обеспечены всем необходимым и готовы к большой победе», - подытожил Трамп.

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