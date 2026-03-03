Китай показал летающее такси в форме НЛО 12 3.03.2026, 10:30

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Дальность 1000 км и взлет без шума за три секунды.

Китай заявил о прорыве в сфере городской авиамобильности, представив, по собственным словам, первый в мире 1,2-тонный eVTOL с закрытыми роторами в форме летающей тарелки, пишет itc.ua.

Публичный показ летающего такси состоялся посреди прошлой недели в Ухане (провинция Хубэй), где аппарат массой 1,2 тонны и с роторами, интегрированными в фюзеляж, бесшумно взлетел перед аудиторией. Заявленная максимальная грузоподъемность транспорта — 450 кг, что позиционирует его как платформу для практического городского применения.

✨🇨🇳This is the world's first ducted ton-class "flying saucer" eVTOL (electric vertical takeoff and landing aircraft) developed by a Chinese team — it hovers steadily like a real UFO, revolutionizing urban air mobility with its innovative design! pic.twitter.com/nNeATmRriJ — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) February 25, 2026

По словам китайских СМИ, «городское электрическое такси» может взлетать за 3 секунды и работать вблизи зданий или на малой высоте. После одобрения регуляторов, его планируют применять для логистической транспортировки и воздушных спасательных миссий. В дальнейших планах — прямые продажи платформы по цене от 2 млн юаней, а также модель совместного использования вроде сервисов райдхейлинга.

Кроме транспорта в стиле НЛО, в Ухане были представлены еще три других eVTOL:

Гибридный V1000 с поворотными роторами, который должен решить проблему ограничения дальности полета для чисто электрических моделей. Основные показатели: дальность 1000 км и грузоподъемность 400 кг, с назначением для соединения крупных городов без подзарядки. Самолет уже получил одобрение заявки на сертификат от Администрации гражданской авиации Китая, а первый испытательный полет запланирован на 2026 год.

Полностью электрический прототип «летающей микрореанимации», предназначен для оказания неотложной медицинской помощи. Его разработали под перевозку носилок и портативного компьютерного томографа. Ожидается, что этот транспорт позволит сократить почасовые расходы на спасательные работы примерно до 2200 юаней. Испытания с транспортировкой медикаментов и плазмы крови запланированы на 2026 год.

Компактный SW01 с упрощенной системой управления: со штурвалом и дроссельной заслонкой. Его планируют продавать как доступную версию eVTOL за 500 тыс. юаней.

По данным China Daily, 2026 год может стать ключевым для коммерциализации eVTOL в Китае. Производители ждут сертификатов и готовятся запускать массовое производство, в то время как государство обновило регламент для гражданской авиации (вступит в силу в июле) и планирует покрытие 90% территории системами связи для низковысотных полетов к 2027 году.

В провинции Хубэй сейчас разрабатывают девять моделей eVTOL, четыре из которых уже завершили испытательные полеты. За пару недель до этого китайцы представили первый в мире 5-тонный eVTOL, который вмещает 10 пассажиров и летает до 1500 км.

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