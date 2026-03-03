CNN: США ударят с новой силой по Ирану в течение 24 часов
- 3.03.2026, 10:38
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Трамп заявил, что «большая волна скоро придет».
США готовятся значительно увеличить число атак в Иране в течение следующих 24 часов. Первый этап атак позволил ослабить оборону Ирана. На данный момент обозначены новые цели. Об сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.
На следующем этапе удары будут сосредоточены на уничтожении ракетного производства Ирана, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского флота.
Высокопоставленный чиновник также заявил, что запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk для поражения наземных целей и истребителей-перехватчиков SM-3.
«Мы еще даже не начали наносить им сильные удары. Большая волна еще не наступила. Большая волна скоро придет», - сказал в интервью CNN президент Дональд Трамп.
Президент США также отметил, что, по его мнению, война с Ираном продлится четыре недели, но она идет «с опережением графика».