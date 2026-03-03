В белорусских обменниках сложилась весьма нетипичная ситуация 5 3.03.2026, 10:59

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У рубля — непростое начало 2026 года.

Некоторые экономисты ожидали перемены в начале 2026 года на белорусском валютном рынке. Среди прочего был прогноз, что нацвалюта ослабнет к доллару — достигнет психологической отметки в три рубля. «Зеркало» рассказывает, какие сейчас курсы валют в обменниках.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,92 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,874 рубля («БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,874 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,48 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Белинвестбанк» (3,337 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,381 рубля.

Ситуация с долларом и евро сложилась весьма нетипичная, когда курс покупки валюты одним банком равен или даже выше, чем курс продажи этой же валюты другими финучреждениями.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,78 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,733 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Белагропромбанке», «Белинвестбанке», «Паритетбанке», «Сбер Банке» — 3,73 рубля за 100 российских рублей.

Какой прогноз делают эксперты

Эксперты проекта «Мониторинг экономики Беларуси» прогнозируют, что из-за более высокой инфляции в Беларуси по сравнению с Россией в 2026 году беларусский рубль может ослабнуть на 3−7% в целом к корзине иностранных валют.

Если доллар в России будет стоить 85−90 рублей, то к концу 2026 года курс этой же валюты в Беларуси может составить 3,3−3,5 рубля. А если в РФ доллар достигнет отметки в 100 рублей, то в нашей стране возможно его подорожание до 3,6−3,8 рубля.

Эксперты проекта «Мониторинг экономики Беларуси» отмечают высокую неопределенность на валютном рынке, но считают, что рекордные золотовалютные резервы Нацбанка позволяют удерживать ситуацию на нем под контролем. При этом более активная продажа валюты населением может привести к более крепкому рублю, чем ожидается.

Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) касательно среднегодового курса доллара в Беларуси прогнозируют, что в 2025-м он ожидается на уровне 3,1 рубля, в 2026-м — 3,4, в 2027-м — 3,6, а в 2028-м — 3,7.

«Средний курс белорусского рубля в 2026 году прогнозируется на уровне 3,32 рубля за доллар. Умеренное ослабление курса связано с ростом импорта и сокращением экспорта товаров на фоне сохранения чистой продажи валюты населением, поддерживающей курс», — ожидают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

В 2026-м доллар, как прогнозируют аналитики, будет стоить 3,08 рубля, в 2027-м — 3,66 рубля, а в 2028-м — 3,89 рубля.

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