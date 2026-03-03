В Молодечно при пожаре в девятиэтажке погибли три человека

В Молодечно при пожаре в девятиэтажке погибли три человека2
- 3.03.2026, 11:29
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Один из них выпрыгнул из окна седьмого этажа.
В Молодечно вечером 2 марта произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Строителей. Погибли три человека.
В МЧС рассказали, что когда спасатели прибыли на место, квартира на седьмом этаже горела открытым пламенем. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в помещении тела двух погибших.
До прибытия спасателей еще один мужчина, находившийся в горящей квартире, выпрыгнул из окна. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось – была констатирована смерть.
Пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы семь единиц техники МЧС.
Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.