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В Молодечно при пожаре в девятиэтажке погибли три человека

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  • 3.03.2026, 11:29
  • 6,392
В Молодечно при пожаре в девятиэтажке погибли три человека

Один из них выпрыгнул из окна седьмого этажа.

В Молодечно вечером 2 марта произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Строителей. Погибли три человека.

В МЧС рассказали, что когда спасатели прибыли на место, квартира на седьмом этаже горела открытым пламенем. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в помещении тела двух погибших.

До прибытия спасателей еще один мужчина, находившийся в горящей квартире, выпрыгнул из окна. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось – была констатирована смерть.

Пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы семь единиц техники МЧС.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

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