Ученые назвали диету для крепкого сна

Ученые назвали диету для крепкого сна1
- 3.03.2026, 13:27
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Нужно включить в свой рацион несколько продуктов.
Возможно, тем, кто жалуется на прерывистый сон, стоит есть больше фруктов, овощей и орехов. Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки положительно влияет на качество сна, пишет «Нож».
Ранее другие специалисты уже выявляли связь между любовью людей к растительной пище и улучшением их сновидений. Однако, как правило, исследователи оценивали качество сна испытуемых с помощью трекеров движения, а не более сложной аппаратуры.
Авторы свежей работы проанализировали данные об особенностях сна и о рационе питания 3,5 тыс. взрослых американцев. Средний возраст добровольцев составил 53 года.
Участники в течение двух дней записывали информацию о всех приемах пищи в специальное мобильное приложение. На ночь добровольцы надевали устройство с датчиками, фиксирующими уровень кислорода в крови, а также частоту сердечных сокращений и особенности дыхания.
Позднее исследователи определили, сколько времени участники эксперимента проводили в различных фазах сна. Затем с помощью вычислительной модели им удалось понять, как 25 факторов — от пола и возраста до диеты — сказались на самочувствии человека ночью.
Результаты показали, что участники, употреблявшие рекордное количество клетчатки — примерно 21 грамм в день, спали гораздо крепче тех, кто съедал меньше растительной пищи. Простыми словами, они проводили больше времени в фазе глубокого сна. Также любители овощей и фруктов отличались пониженной частотой сердечных сокращений во время сна.
Ученые уточнили, что для подтверждения полученных результатов им необходимо провести дополнительные исследования в клиниках сомнологии.