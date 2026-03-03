Зеленский договорился с ОАЭ о защите от ударов Ирана

Зеленский договорился с ОАЭ о защите от ударов Ирана3
- 3.03.2026, 15:07
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Команды обеих стран будут работать совместно.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
«Я выразил ему соболезнования из-за гибели людей от безумных ударов из Ирана», - отметил Зеленский.
В заявлении со ссылкой на слова президента ОАЭ говорится, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, но и по домам, молам и даже мечетям.
«Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни - это общий приоритет для всех в мире», - подчеркнул Зеленский.