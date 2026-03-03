Житель Молодечно вез в электричке боевую гранату

Житель Молодечно вез в электричке боевую гранату3
- 3.03.2026, 15:19
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А затем принес ее в общежитие.
27‑летний житель Молодечно, который занимался поиском военных артефактов, нашел в лесу настоящую боевую гранату РГ-42 времен Второй мировой войны. Он положил находку в рюкзак и повез домой в электричке. Экспертиза показала: граната боеспособна.
Любовь к коллекционированию предметов, найденных с помощью металлоискателя, обернулась для 27‑летнего жителя Молодечно уголовной ответственностью, пишет «Минская правда».
По данным следствия, днем 12 октября прошлого года, в поисках металлических предметов времен Великой Отечественной войны молодечненец отправился в лес вблизи агрогородка Куренец Вилейского района. Металлоискателем он обнаружил в земле старую гранату.
Об опасной находке мужчина в правоохранительные органы не сообщил, а решил оставить ее себе для пополнения коллекции.
Найденную гранату он повез домой прямо в электричке и после, очистив от земли, поместил на полку в комнате общежития.
О результатах своих поисковых работ и о найденном трофее «черный копатель» рассказал и своим подписчикам в социальной сети.
Информация дошла до оперативников.
Заключение эксперта подтвердило, что найденный корпус гранаты РГ-42 является боеприпасом, пригодным для совершения взрыва.
Дело передали в суд.