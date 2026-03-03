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Диетолог назвала два самых полезных типа хлеба

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  • 3.03.2026, 15:46
  • 6,858
Диетолог назвала два самых полезных типа хлеба

А от белого лучше отказаться.

Хлеб из цельных зерен поддерживает здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию клетчатки, а хлеб на закваске — лучше усваивается и благоприятно влияет на пищеварение. Об этом рассказала диетолог Джо Трэверс из Лондонского университета Метрополитен. Интервью с экспертом опубликовало издание HuffPost.

Трэверс отметила, что клетчатка — растительные пищевые волокна — косвенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и когнитивных нарушений. Однако большинство людей не получают рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 30 г в день. Цельнозерновой хлеб эффективно помогает заполнить этот дефицит.

Врач отметила, что также полезен хлеб на закваске — ферментированной смеси муки и воды, которая содержит полезные микроорганизмы (дикие дрожжи и молочнокислые бактерии). Такой хлеб имеет более низкий гликемический индекс, что подходит для людей с диабетом.

«В то же время белый хлеб из рафинированной муки содержит меньше питательных веществ и может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови. Его не обязательно полностью исключать из рациона, достаточно употреблять реже или в меньшем объеме», — уточнила эксперт.

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