Цены на газ в Европе взлетели почти на 50%
- 3.03.2026, 15:51
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Из-за войны Иране.
Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании растут второй день подряд и во вторник подскочили более чем на 40%: опасения вокруг поставок усилились после того, как Иран и Израиль нарастили удары на Ближнем Востоке, а Катар приостановил производство СПГ на заводе Рас-Лаффан — крупнейшем в мире экспортном терминале, пишет The Moscow Times.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к фактическому закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок СПГ, что вызвало рост цен на международных рынках.
Фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF к 14:23 МСК вырос на 49,48% до 64,5 евро за мегаватт-час.
Фьючерс на газ с поставкой в следующем месяце в Великобритании подорожал на 40,09% до 159,0 пенса за терм.
«События (на Ближнем Востоке) совпали с критическим моментом для рынка природного газа: в Азии и Европе подходит к концу отопительный сезон, запасы низки, особенно в Европе. Это усложнит процесс пополнения хранилищ для потребителей в ближайшие месяцы», — сказал Дэниел Хайнс из ANZ Research.
«Альтернатив немного. США могли бы нарастить экспорт СПГ, однако в краткосрочной перспективе это вряд ли компенсирует объемы из Катара» — добавил он.
Аналитики BMI, подразделения Fitch Solutions, ожидают, что цены в нидерландском хабе TTF продержатся выше 40 евро за МВт-ч до второго квартала, а затем быстро откатятся назад по мере снижения премии за геополитический риск.
Европейские цены на СПГ также подскочили: S& P Global Energy оценила индикативную апрельскую цену поставок СПГ с доставкой в северо-западную Европу на 2 марта в $15,479 за миллион британских тепловых единиц — на 56,61% выше, чем днем ранее.