России пора готовиться к падению Путина 6 3.03.2026, 16:06

8,752

44% российских правителей были свергнуты.

Политолог Александр Мотыль, профессор Ратгерского университета, представил анализ, согласно которому вероятность смены власти в России сегодня значительно выше, чем кажется на первый взгляд, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Ученый опирается как на исторические данные, так и на теорию государственных переворотов из труда Эдварда Люттвакa «Государственный переворот, практическое пособие».

Мотыль напоминает, что из 27 российских руководителей начиная с династии Романовых и до наших дней 12 были свергнуты, убиты или пережили попытку переворота — 44%. Среди них — Петр III, Павел I, Александр II, Николай II, Хрущев, Горбачев и Ельцин. Даже сам Путин сталкивался с вооруженным вызовом — мятежом Пригожина в 2023 году.

Все предпосылки для переворота в России присутствуют. По Люттваку, для переворота необходимы три условия:

— узкий круг людей во власти,

— централизованная власть,

— изоляция от внешнего влияния.

По мнению ученого, все эти критерии полностью соответствуют сегодняшней России. Кроме того, элита должна быть достаточно недовольна, чтобы пойти на риск. И таких признаков, считает эксперт, множество: военные провалы, деградация армии, зависимость экономики от войны, а также обострившийся разрыв с Западом, где учатся дети богатых россиян.

Элиты могут стать ключевым фактором. Часть силовиков и бизнес-групп уже выражают недовольство. Мятеж Пригожина прошел практически без сопротивления, националисты и военные блогеры открыто критикуют Кремль, а аресты фигур вроде Игоря Стрелкова лишь подтверждают наличие раскола.

По мнению Мотыля, все элементы «головоломки» уже собраны. Осталось лишь дождаться, когда найдутся люди, готовые завершить ее. История России показывает, что даже самые сильные лидеры оказываются уязвимы. Путин — не исключение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com