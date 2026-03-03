KFC запустила белорусскую линейку блюд

KFC запустила белорусскую линейку блюд4
- 3.03.2026, 16:11
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В меню появились драники, «Бульба-Бокс» и клюквенный напиток.
Популярная сеть быстрого питания KFC о запуске нового меню в белорусском стиле официально объявила 3 марта в своих соцсетях, причем для полного погружения в национальную атмосферу сделала это на белорусском языке, заметил «Телеграф».
В новом меню сети — блюда, которые, по мнению компании, должны создать «вайб уютного семейного ужина» с любимыми вкусами, «привлекательным драйвом и чуточкой дерзости».
Ни одно белорусское меню не может обойтись без драников. Добавила их в свое меню и сеть KFC: за 3 хрустящих блинчика с нежным сметанно-грибным соусом просят 9,9 рубля.
Другая белорусская альтернатива драникам — «Бульба-Бокс», в котором душистый картофель со все тем же сметанно-грибным соусом подают сразу с 6 пикантными байтсами (кусочками куриного мяса). Стоимость такого набора — 12,9 рубля.
Есть в белорусском меню и привычные бургеры в разных национальных вариациях по 13,5 рубля, и куриная «классика» с двойной курочкой вместо привычной бургерной булочки, и белорусский вариант фирменных Боксмастеров (правда, со все той же пшеничной тортильей). Кажется, единственное отличие ассортимента белорусского меню — в наличии того самого сметанно-грибного соуса. Ну и еще — в упаковке, стилизованной традиционным национальным белорусским орнаментом, с пожеланиями приятного аппетита по-белорусски.
А запивать все это кулинарное разнообразие любителям всего белорусского KFC предложила особым клюквенным напитком. Правда, он в меню появится немного позже — с 9 марта.