закрыть
8 июня 2026, понедельник, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

KFC запустила белорусскую линейку блюд

4
  • 3.03.2026, 16:11
  • 3,162
KFC запустила белорусскую линейку блюд

В меню появились драники, «Бульба-Бокс» и клюквенный напиток.

Популярная сеть быстрого питания KFC о запуске нового меню в белорусском стиле официально объявила 3 марта в своих соцсетях, причем для полного погружения в национальную атмосферу сделала это на белорусском языке, заметил «Телеграф».

В новом меню сети — блюда, которые, по мнению компании, должны создать «вайб уютного семейного ужина» с любимыми вкусами, «привлекательным драйвом и чуточкой дерзости».

Ни одно белорусское меню не может обойтись без драников. Добавила их в свое меню и сеть KFC: за 3 хрустящих блинчика с нежным сметанно-грибным соусом просят 9,9 рубля.

Другая белорусская альтернатива драникам — «Бульба-Бокс», в котором душистый картофель со все тем же сметанно-грибным соусом подают сразу с 6 пикантными байтсами (кусочками куриного мяса). Стоимость такого набора — 12,9 рубля.

Есть в белорусском меню и привычные бургеры в разных национальных вариациях по 13,5 рубля, и куриная «классика» с двойной курочкой вместо привычной бургерной булочки, и белорусский вариант фирменных Боксмастеров (правда, со все той же пшеничной тортильей). Кажется, единственное отличие ассортимента белорусского меню — в наличии того самого сметанно-грибного соуса. Ну и еще — в упаковке, стилизованной традиционным национальным белорусским орнаментом, с пожеланиями приятного аппетита по-белорусски.

А запивать все это кулинарное разнообразие любителям всего белорусского KFC предложила особым клюквенным напитком. Правда, он в меню появится немного позже — с 9 марта.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников