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Россия завалила Беларусь своим чаем

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  • 3.03.2026, 16:27
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Россия завалила Беларусь своим чаем

Почти половина экспортных поставок из РФ пришлась на белорусский рынок.

Из почти 100 млн долларов, которые в прошлом году заработали российские экспортеры чая, 44 млн пришлось на поставки в Беларусь.

Как отмечает портал «Агроэкспорт», у Беларуси твердое первое место в экспорте чая из России в 2025 году. В сравнении с 2024 годом ее экспорт вырос на 11% в стоимостном выражении.

Второе место занял Казахстан (более 17 млн долларов), третьим был Азербайджан (7 млн долларов).

Интересно распределение чая по видам:

Черный чай - 78%;

Зеленый чай - доля 16%;

Зеленый чай (со вкусо-ароматическими добавками) - доля 3%;

Черный чай (со вкусо-ароматическими добавками) - доля 2%.

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