Опыт Украины становится основой борьбы с иранскими дронами 3 3.03.2026, 16:45

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Лондон предлагает привлечь украинских специалистов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон планирует направить украинских специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток. По его словам, украинские эксперты помогут странам Персидского залива отражать массовые атаки иранских дронов. Заявление прозвучало на фоне серии ударов Ирана по региону, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Украины Владимир Зеленский встретил инициативу со словами, что опыт его страны «во многом незаменим». Он отметил готовность направить лучших специалистов, но подчеркнул, что заинтересованные страны должны помочь убедить Москву в необходимости прекращения войны.

Решение Великобритании демонстрирует, насколько стремительно Украина превратилась из слабого постсоветского государства в одного из мировых лидеров в сфере дроновой войны. После полномасштабного вторжения России в 2022 году украинская армия выросла до миллиона военнослужащих, а оборонная промышленность начала бурное развитие, особенно в сегменте беспилотных технологий.

За четыре года Украина создала уникальную экосистему стартапов и инновационных разработок, которые тестируются непосредственно на поле боя. Это позволило украинцам сформировать новую культуру ведения войны, где дроны играют ключевую роль. Европейские партнеры уже активно учатся у Киева: Германия, Польша и Великобритания приглашают украинских инструкторов для подготовки своих военнослужащих.

По данным The Wall Street Journal, на недавних учениях НАТО в Эстонии украинские дроновые подразделения легко переиграли значительно более крупные силы альянса, вызвав серьезную тревогу у западных командиров.

Укрепление украинской армии стало полной противоположностью планов Кремля «демилитаризовать» страну. Сегодня Украина располагает одной из самых мощных и технологически продвинутых армий Европы и становится ключевым элементом будущей европейской безопасности.

Зеленский же, говоря о возможной помощи Ближнему Востоку, демонстрирует уверенность страны, чья военная экспертиза стала стратегическим ресурсом мировой важности.

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