Хакеры атакуют белорусские государственные сайты 3.03.2026, 16:51

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Группировка заявила о кибератаках из-за участия Лукашенко в Совете мира.

Хакеры из группировки Garuda Eye объявили об атаках на сайты стран, вошедших в Совет Мира президента США Дональда Трампа. Среди прочих были атакованы и ресурсы, связанные с властями Беларуси, сообщает «Белсат».

В своих соцсетях хакеры заявляют, что атаковали сайты Национального статистического комитета, гостиницы «Беларусь» и сайт белорусского текстиля trikotazh.by. Однако указанные ресурсы работают.

Кроме того, были атакованы сайты, связанные с Арменией, Азербайджаном, Аргентиной, Бахрейном, Албанией и другими странами, от которых требуют «проваливать» из Совета мира.

«Деньги из Совета мира, используются, чтобы убивать невиновных», – заявляют хакеры, обещая продолжать свои атаки.

Garuda Eye («Око Гаруды») – группировка индийских хактивистов. О ее атаках известно по крайней мере с конца 2025 года. Название организации отсылает к имени мифического властелина птиц в индуизме – Гаруды.

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