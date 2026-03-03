Volkswagen удивил салоном своего крупнейшего электрокроссовера 3 3.03.2026, 17:03

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Интерьер выполнен в концепции «гармония квадрата и круга».

Volkswagen раскрыла интерьер нового полноразмерного электрифицированного SUV ID. Era 9X, созданного специально для Китая в партнерстве с SAIC. Модель ориентирована на премиальный сегмент и обещает более 1 000 км совмещенного запаса хода, сопоставимые с Range Rover габариты и ультрасовременные технологии, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Официальные изображения подтвердили: салон Era 9X стал одним из самых технологичных в истории бренда. Интерьер выполнен в концепции «гармония квадрата и круга», сочетая сдержанность европейского дизайна с предпочтениями китайских покупателей. Подсветка протяженностью 12,8 метра создает эффект «цифрового лаунжа», визуально расширяя пространство.

Фото: SAIC Volkswagen

Главная особенность — две 15,6-дюймовые UHD-панели для водителя и переднего пассажира. На втором ряду внимания не меньше: для задних пассажиров предусмотрен огромный 21,4-дюймовый потолочный экран, обеспечивающий «кинотеатр в салоне». Концепция «равного комфорта» делает все шесть мест максимально технологичными.

Автомобиль получил мультимодальный ИИ-кокпит с распознаванием эмоций, продвинутым голосовым управлением и навигационно-ассистированным вождением без зависимости от заранее составленных карт — отражение стремительного развития китайских систем автономности.

На фоне этих инноваций проявляется контраст глобальной стратегии Volkswagen: в США компания сталкивается с падением спроса и пересмотром модельного ряда, в то время как в мире отмечает выпуск двухмиллионного электромобиля — показатель, который китайский гигант BYD преодолел всего за год.

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