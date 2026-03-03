Трамп отверг предложение Ирана о переговорах
- 3.03.2026, 18:05
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Президент США ответил, что «слишком поздно».
Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже «слишком поздно» вести переговоры с Ираном.
Об этом американский лидер сообщил во вторник, 3 марта, в своей соцсети Truth Social.
«Их противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морские силы и руководство исчезли. Они хотят говорить. Я сказал: Слишком поздно!», — написал Трамп в комментарии к сообщению одного из пользователей.
Ранее американский лидер в телефонном разговоре с журналистом The Atlantic заявил, что лидеры Ирана хотят возобновить переговоры, и он на это согласился.
«Они хотят разговаривать, и я согласился разговаривать, поэтому я буду разговаривать с ними. Они должны были бы сделать это раньше. Они должны были бы дать то, что было очень практичным и легким для выполнения раньше. Они слишком долго ждали», — приводило издание слова президента США.