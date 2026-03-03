закрыть
8 июня 2026, понедельник, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп отверг предложение Ирана о переговорах

  • 3.03.2026, 18:05
  • 7,982
Трамп отверг предложение Ирана о переговорах
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США ответил, что «слишком поздно».

Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже «слишком поздно» вести переговоры с Ираном.

Об этом американский лидер сообщил во вторник, 3 марта, в своей соцсети Truth Social.

«Их противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морские силы и руководство исчезли. Они хотят говорить. Я сказал: Слишком поздно!», — написал Трамп в комментарии к сообщению одного из пользователей.

Ранее американский лидер в телефонном разговоре с журналистом The Atlantic заявил, что лидеры Ирана хотят возобновить переговоры, и он на это согласился.

«Они хотят разговаривать, и я согласился разговаривать, поэтому я буду разговаривать с ними. Они должны были бы сделать это раньше. Они должны были бы дать то, что было очень практичным и легким для выполнения раньше. Они слишком долго ждали», — приводило издание слова президента США.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников