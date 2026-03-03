США и Израиль ударили по зданию, где должны были избрать нового аятоллу 3.03.2026, 18:10

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В нем могли находится около 80 человек.

Израильские и американские ВВС ударили по зданию Совета экспертов, который отвечает за избрание нового аятоллы, сообщают во вторник, 3 марта, иранские государственные СМИ и Times of Israel.

Совет расположен в городе Кум, что к югу от Тегерана. Местные СМИ публикуют кадры, на которых видны значительные разрушения после удара.

Источник в оборонных кругах подтвердил изданию Times of Israel, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где находились высокопоставленные священнослужители, которые должны были избрать нового верховного лидера Ирана.

«Совет экспертов состоит из 88 членов, однако пока неизвестно, сколько из них находилось в здании во время удара», — сообщил официальный представитель.

Geolocation of the building struck today in this video in the Iranian city of Qom. 34.62534, 50.87639

The building belongs to the "Assembly of Religious Experts" who select the next Islamic Revolutions' Supreme Leader.https://t.co/nH9hNR5Tou pic.twitter.com/TgUGCYmmhv — Mehdi H. (@mhmiranusa) March 3, 2026

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