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США и Израиль ударили по зданию, где должны были избрать нового аятоллу

  • 3.03.2026, 18:10
  • 12,284
США и Израиль ударили по зданию, где должны были избрать нового аятоллу

В нем могли находится около 80 человек.

Израильские и американские ВВС ударили по зданию Совета экспертов, который отвечает за избрание нового аятоллы, сообщают во вторник, 3 марта, иранские государственные СМИ и Times of Israel.

Совет расположен в городе Кум, что к югу от Тегерана. Местные СМИ публикуют кадры, на которых видны значительные разрушения после удара.

Источник в оборонных кругах подтвердил изданию Times of Israel, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где находились высокопоставленные священнослужители, которые должны были избрать нового верховного лидера Ирана.

«Совет экспертов состоит из 88 членов, однако пока неизвестно, сколько из них находилось в здании во время удара», — сообщил официальный представитель.

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