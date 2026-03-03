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На аукцион за $5 миллионов выставили особый Ferrari

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  • 3.03.2026, 18:19
  • 3,756
На аукцион за $5 миллионов выставили особый Ferrari

Суперкар мощностью почти 1000 л. с. принадлежал звездному музыканту.

В Монако на аукционе будет продаваться особое купе Ferrari LaFerrari 2014 года. Суперкар отличается эксклюзивной отделкой и оснащен гибридной установкой мощностью почти 1000 сил.

Ориентировочная цена Ferrari LaFerrari составляет 4,7-5,5 миллиона долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто заказал вокалист группы Jamiroquai Джей Кей
Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari был создан по индивидуальному заказу вокалиста британской группы Jamiroquai Джея Кея. Он является известным коллекционером эксклюзивных авто и в разное время владел Porsche Carerra GT, Mercedes 190 Evo, Lamborhini Miura и Diablo, Ferrari F40 и Enzo.

Салон отделали черной и зеленой кожей
Фото: RM Sotheby's

Джей Кей решил, что его LaFerrari будет отличаться от других авто этой модели. Его кузов окрашен в ярко-зеленый цвет, а тормозные суппорты — в желтый. Салон Ferrari украсили черной и зеленой кожей.

Вокалист Jamiroquai довольно активно эксплуатировал суперкар Ferrari и проехал на нем более 11 000 км. Его неоднократно видели за рулем этого авто. LaFerrari участвовал в различных автошоу и пробегах и даже короткое время экспонировался в музее Ferrari.

Суперкар способен развить более 350 км/ч
Фото: RM Sotheby's

Флагманский суперкар Ferrari LaFerrari выпустили лимитированной серией из 499 авто. Гибридное купе оснащено 6,2-литровым V12 и электромотором, которые вместе развивают 963 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

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