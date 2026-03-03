Россия остановила поставки зерна в Иран

Россия остановила поставки зерна в Иран6
- 3.03.2026, 18:22
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Из-за повышения ставок фрахта.
Отгрузки зерна из России в Иран временно приостановлены, хотя заключенные ранее контракты российские компании пытаются исполнить, сообщает The Times of Israel.
Атаки США и Израиля на Иран в эти выходные спровоцировали серию ответных ударов, часть которых пришлась по странам Персидского залива. Боевые действия привели к закрытию Ираном Ормузского пролива, что в первую очередь сказалось на экспортных потоках нефти и газа.
Отгрузки российского зерна через Черное море, в том числе в адрес стран Ближнего Востока, продолжаются. Но иранский кризис привел к ожидаемому повышению ставок фрахта и страховых премий, а также проблемам с платежами с участием банков стран Персидского залива.
Иран в нынешнем сезоне стал третьим по объемам импортером российской пшеницы. Россия — один из ключевых поставщиков ячменя и крупный поставщик кукурузы в Исламскую Республику.
«Потребность в поставках есть, но пока они приостановлены. Хотя, думаю, что они будут возобновлены при первой возможности как по фуражной, так и по продовольственной группам. В Иране плохо с урожаем и сложная, засушливая погода», — сказал один из источников.