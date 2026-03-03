ЖКХ запретило белорусам придерживать двери лифтов руками 10 3.03.2026, 18:34

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В чем причина.

Столичные коммунальщики «запретили» белорусам придерживать двери лифтов руками. Как пояснили специалисты Минского городского жилищного хозяйства (ЖКХ), такое «вмешательство» в работу лифта является одной из наиболее частых ошибок жильцов многоэтажек, которые приводят к сбою в работе оборудования.

В столичном ЖКХ лифты приравняли к транспорту, только вертикальному, и призвали жильцов многоэтажек относиться к лифту соответствующим образом: как за рулём авто от людей требуют строгого соблюдения ПДД ради их же собственной безопасности, так и при пользовании лифтом потребовали придерживаться базовых правил.

Самым распространенным вмешательством в работу лифта в ЖКХ назвали попытки жильцов придерживать двери руками, не давая им закрыться.

«Лифт уже получил команду, что нужно ехать, а тут двери почему-то не закрываются, хотя препятствий датчик не фиксирует. Программа может посчитать это сбоем в работе и кабина вовсе встанет до приезда мастера», - объяснили специалисты, как электроника реагирует на подобные действия.

Вместо того чтобы придерживать двери вручную, эксперты посоветовали пользоваться специальной кнопкой открытия дверей (или кнопкой отмены при её отсутствии).

Аналогичным образом, в случае если вы застряли в лифте, специалисты рекомендовали не рисковать и не пытаться самостоятельно открыть створки лифта изнутри. Изнутри невозможно предсказать, на каком этаже вы застряли и как расположена кабина. Кроме того, пытаясь выбраться наружу, можно повредить и двери лифта, и двери шахты, что только усугубит ситуацию. Проще, безопаснее и эффективнее — связаться с диспетчером и дождаться аварийной бригады.

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