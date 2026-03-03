Европе не нужно одобрение Путина для военной миссии в Украине 6 3.03.2026, 18:40

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Мирный процесс под угрозой.

Европейские лидеры не готовы направить военную миссию для контроля потенциального перемирия в Украине без предварительного согласия Путина, сообщает британская газета Telegraph. Эта позиция стала серьезной политической победой Кремля, который активно запугивал европейские столицы, заявляя, что любые европейские военные в Украине будут считаться «законными целями», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

С 2025 года страны так называемой «Коалиции желающих» — во главе с Британией и Францией — разрабатывали план ввода контингента после прекращения огня для мониторинга и обеспечения безопасности. Однако отказ Путина признавать такую миссию фактически блокирует идею международных наблюдателей. Теперь независимое и жизнеспособное перемирие в Украине выглядит маловероятным, поскольку Москва может бесконечно удерживать свое «вето».

Это очередной удар по и без того буксующему мирному процессу. После множества бесплодных раундов переговоров все больше западных аналитиков уверены: Россия не стремится к миру и использует переговоры, чтобы выиграть время и укрепить свои позиции, включая попытки повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа.

Тем временем Запад, начиная с 2022 года, так и не смог обеспечить Украину достаточным вооружением и санкционным давлением для перелома войны. На фоне признаков роста европейской решимости эксперты подчеркивают: необходимо существенно усилить поддержку Киева, особенно учитывая данные разведки о подготовке России к более широкой войне в Европе.

Пока Европа обсуждает стратегическую автономию, отсутствие политической смелости и зависимости от США лишь поощряют Путина. Европейские государства должны ясно заявить: Россия не вправе решать, будут ли европейские войска размещены на территории суверенной Украины. Только твердая позиция и военно-техническое усиление способны принудить Кремль к реальным переговорам.

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