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Россельхознадзор усиливает контроль за белорусскими предприятиями

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  • 3.03.2026, 18:43
  • 3,446
Россельхознадзор усиливает контроль за белорусскими предприятиями

Под дополнительные проверки попали четыре компании.

Россельхознадзор принял решение об усилении лабораторного контроля за продукцией четырех белорусских предприятий.

Причина – нарушения, зафиксированные впервые. Информация содержится в письме российского ведомства.

В список вошло, например, ООО «Александров». В говядине этого производителя российские специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Также в перечне оказалось ООО «МРПи». В яйцах предприятия нашли энрофлоксацин – антибиотик, содержание которого в продукции нормируется.

Производственное унитарное предприятие «Брестские традиции» будет проверяться тщательнее из-за выявления бактерий группы кишечной палочки в готовой продукции из мяса птицы.

И четвертым в списке значится производственный цех ООО «КАПИКОН». В его сухой молочной сыворотке зафиксировали общую бактериальную обсемененность.

Усиленный лабораторный контроль – это такой режим, при котором каждая партия продукции этих предприятий будет проходить более тщательную проверку перед допуском на российский рынок.

И кстати, подобная мера применяется даже при первичном выявлении нарушений.

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