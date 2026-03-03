СМИ: Катар нанес удар по Ирану

СМИ: Катар нанес удар по Ирану1
- 3.03.2026, 18:48
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И отразил иранский удар по аэропорту.
Катар ударил по Ирану. Об этом сообщил во вторник, 3 марта, израильский телеканал N12 со ссылкой на западные источники.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара заявил, что Катар предотвратил нападение на международный аэропорт Хамад в столице страны Дохе. Также в катарском МИД отметили, что после иранских атак было бы ошибкой считать, что «давление на страны Персидского залива приведет к возобновлению переговоров с Ираном».
По информации МИД Катара, из-за попытки нападения на международный аэропорт Хамад более 8000 пассажиров, прибывших туда пересадкой между рейсами, «оказались в затруднительном положении». Их временно разместили в отелях Дохи.