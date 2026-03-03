закрыть
8 июня 2026, понедельник, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы рассказал, как получил травму и оказался в больнице

2
  • 3.03.2026, 19:05
  • 5,760
Президент Литвы рассказал, как получил травму и оказался в больнице
Гитанас Науседа

Науседа с юмором прокомментировал произошедшее.

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал подробности о полученной им травме руки, из-за которой он оказался в больнице.

Заявление литовского президента приводит Delfi.

Как отметил Науседа, он не только травмировал руку, но и разбил бровь.

«Я умудрился упасть на ровном месте, в гостиной, поскользнулся: упал, ударился головой о твердую мебель, рукой пытался смягчить удар и зацепился за острый предмет, поэтому разорвал мягкие ткани руки. Был поврежден нерв, не порван, но серьезно поврежден», – сказал он.

Науседа добавил, что для заживления руки понадобится время, «поскольку из-за повреждения нерва немеют пальцы, особенно средний».

«Но, я думаю, это к лучшему, возможно, это защитит меня от демонстрации непристойных жестов», – пошутил президент.

23 февраля стало известно, что Науседе сделали операцию на предплечье после того, как он травмировался дома.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников