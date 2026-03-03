Президент Литвы рассказал, как получил травму и оказался в больнице

Президент Литвы рассказал, как получил травму и оказался в больнице2
- 3.03.2026, 19:05
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Науседа с юмором прокомментировал произошедшее.
Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал подробности о полученной им травме руки, из-за которой он оказался в больнице.
Заявление литовского президента приводит Delfi.
Как отметил Науседа, он не только травмировал руку, но и разбил бровь.
«Я умудрился упасть на ровном месте, в гостиной, поскользнулся: упал, ударился головой о твердую мебель, рукой пытался смягчить удар и зацепился за острый предмет, поэтому разорвал мягкие ткани руки. Был поврежден нерв, не порван, но серьезно поврежден», – сказал он.
Науседа добавил, что для заживления руки понадобится время, «поскольку из-за повреждения нерва немеют пальцы, особенно средний».
«Но, я думаю, это к лучшему, возможно, это защитит меня от демонстрации непристойных жестов», – пошутил президент.
23 февраля стало известно, что Науседе сделали операцию на предплечье после того, как он травмировался дома.