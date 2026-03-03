Как долго иранский режим сможет удержаться у власти? 6 3.03.2026, 20:01

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Эксперты считают, что перемены неизбежны.

После 47-й годовщины исламской революции Иран столкнулся с ударом беспрецедентной силы. США и Израиль ликвидировали верхушку руководства, уничтожили военную инфраструктуру и нанесли тяжёлый удар по системе, считавшейся почти неуязвимой. Гибель аятоллы Али Хаменеи и ключевых политических фигур поставила страну перед вакуумом власти. Президент США Дональд Трамп призывает иранцев «взять управление в свои руки», пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Оставшиеся структуры режима хорошо вооружены, глубоко укоренены и десятилетиями готовились к подобному сценарию. После жестокого подавления январских протестов, где, по данным правозащитников, погибло не менее 7 тыс. человек, население деморализовано и не способно организовать успешное сопротивление. Несмотря на разрушенные военные мощности и гибель лидеров, остатки Исламской Республики, вероятно, сохранят контроль в краткосрочной перспективе.

Режим создавался как система, способная пережить осады и внешние удары. Ещё до войны Хаменеи поручал чиновникам готовить списки возможных преемников, а командиры получили автономию для нанесения ударов даже при разрушенной системе управления. За последние десятилетия Тегеран уже проходил через кризисы и рассчитывает выстоять и сейчас.

Однако в долгосрочной перспективе режим обречён на гибель. Страна не меняла верховного лидера 36 лет, поколение революционеров стремительно исчезает, а наиболее вероятный преемник, Эбрахим Раиси, погиб в 2024 году. Внутренние противоречия между влиятельными функционерами лишь усилятся на фоне разрушенной экономики и международной изоляции.

Эксперты считают, что США не смогут свергнуть режим авиаударами, но получат шанс повлиять на будущее Ирана через дипломатию. Вашингтону придётся осторожно выбирать, с кем вести переговоры, чтобы не дать «остаткам» теократии закрепиться.

Впервые за многие годы у иранцев появляется возможность на долгожданные перемены. Но путь к ним будет долгим, опасным и непредсказуемым.

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