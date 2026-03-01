В результате ударов США и Израиля ликвидированы 48 иранских лидеров 4 1.03.2026, 20:21

Трамп сообщил о масштабных потерях в руководстве Ирана и назвал операцию успешной.

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в результате продолжающихся ударов США и Израиля по Ирану погибли 48 иранских лидеров.

Об этом он сказал журналистке Fox News Жакки Гайнрих, о чем она написала в Х.

«Все идет очень быстро. Никто не может поверить в наш успех: 48 лидеров погибли одним ударом. И все идет очень быстро», – сказал Трамп.

CNN ранее в воскресенье сообщило, что израильские и американские разведывательные службы, включая ЦРУ, в течение месяцев следили за аятоллой Али Хаменеи, отслеживая его ежедневные привычки и держа под контролем высших политических и военных лидеров страны, ожидая подходящего момента.

В течение последних нескольких дней появились планы, согласно которым Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников администрации должны были встретиться в субботу утром в разных местах комплекса в Тегеране, где расположены офисы аятоллы, иранской президентской администрации и национального аппарата безопасности, что делало руководство уязвимым для военного удара.

