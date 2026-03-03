закрыть
5 марта 2026, четверг
WP: Трамп, Рубио и Хегсет назвали три причины продолжения конфликта США с Ираном

6
  • 3.03.2026, 20:55
  • 4,368
WP: Трамп, Рубио и Хегсет назвали три причины продолжения конфликта США с Ираном
Марко Рубио, Дональд Трамп, Пит Хегсет

Политики представили три разных аргумента.

Президент США Дональд Трамп, глава Госдепартамента Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет представили три разных аргумента, почему Соединенные Штаты должны продолжать наносить удары по Ирану, пишет The Washington Post.

Президент Трамп, хотя ранее и заявлял, что с помощью бомбардировок и ракетных обстрелов хотел бы добиться смены режима в Иране, пишет WP, нов в первом публичном выступлении после начала атаки объяснил, что у Ирана «вскоре» появились бы ракеты, способные поражать цели на территории Соединенных Штатов.

Хегсет, отмечает WP, заявил, что Иран разрабатывает сложные ракеты и другое оружие, чтобы скрыть свои планы по созданию ядерной бомбы. «Иран держал нас под прицелом обычного оружия, пытаясь обманом создать ядерную бомбу», — сказал министр.

Рубио же высказал третью версию событий. По словам главы американского дипкорпуса, США решили нанести превентивный удар по Ирану, так как знали о его планах атаковать Израиль.

