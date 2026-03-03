Летевший в Оман самолет «Белавиа» развернулся и отправился обратно в Минск

Летевший в Оман самолет «Белавиа» развернулся и отправился обратно в Минск2
- 3.03.2026, 21:04
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Что случилось?
Авиакомпания «Белавиа» 3 марта сообщила, что рейс Минск–Салала после посадки на запасном аэродроме в Маскате (столица Омана) полетел обратно в столицу Беларуси.
Причина – ограничения на полеты в воздушном пространстве. Уведомления о них «Белавиа» получила в момент, когда самолет уже подлетал к Салале.
Решение о возвращении борта в Минск принял туроператор (заказчик рейса) по согласованию с авиакомпанией. Все для безопасности пассажиров.
Туристам, которые находятся в Салале, предоставили проживание и питание. Вывозной рейс запланировали на 4 марта.