Летевший в Оман самолет «Белавиа» развернулся и отправился обратно в Минск 2 3.03.2026, 21:04

8,330

Что случилось?

Авиакомпания «Белавиа» 3 марта сообщила, что рейс Минск–Салала после посадки на запасном аэродроме в Маскате (столица Омана) полетел обратно в столицу Беларуси.

Причина – ограничения на полеты в воздушном пространстве. Уведомления о них «Белавиа» получила в момент, когда самолет уже подлетал к Салале.

Решение о возвращении борта в Минск принял туроператор (заказчик рейса) по согласованию с авиакомпанией. Все для безопасности пассажиров.

Туристам, которые находятся в Салале, предоставили проживание и питание. Вывозной рейс запланировали на 4 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com