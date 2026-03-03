закрыть
8 июня 2026, понедельник, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Летевший в Оман самолет «Белавиа» развернулся и отправился обратно в Минск

2
  • 3.03.2026, 21:04
  • 8,330
Летевший в Оман самолет «Белавиа» развернулся и отправился обратно в Минск

Что случилось?

Авиакомпания «Белавиа» 3 марта сообщила, что рейс Минск–Салала после посадки на запасном аэродроме в Маскате (столица Омана) полетел обратно в столицу Беларуси.

Причина – ограничения на полеты в воздушном пространстве. Уведомления о них «Белавиа» получила в момент, когда самолет уже подлетал к Салале.

Решение о возвращении борта в Минск принял туроператор (заказчик рейса) по согласованию с авиакомпанией. Все для безопасности пассажиров.

Туристам, которые находятся в Салале, предоставили проживание и питание. Вывозной рейс запланировали на 4 марта.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников