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Трамп объявил о прекращении торговли с Испанией

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  • 3.03.2026, 21:07
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Трамп объявил о прекращении торговли с Испанией

Мадрид отказал в предоставлении своих военных баз американским силам.

США остановят торговлю с Испанией после ее отказа нарастить военные расходы и предоставить базы, сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которую транслировала пресс-служба Белого дома.

Комментируя решение Испании отказать США в использовании своих баз для удара по Ирану, трамп заявил: «При желании мы можем просто прилететь и воспользоваться ими».

По словам американского лидера, Испания — единственная страна НАТО, отказавшаяся повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. «Так что мы обрываем всю торговлю с Испанией», — заключил Трамп.

Накануне Испания отказала в предоставлении своих военных баз американским силам, которые участвуют в операции против Ирана.

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