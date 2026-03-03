Из Дубая в Минск вылетел вывозной рейс

Из Дубая в Минск вылетел вывозной рейс1
- 3.03.2026, 21:24
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Рейс доставит в столицу Беларуси пассажиров с авиабилетами на 28 февраля.
Вывозной рейс «Белавиа» вылетел из Дубая в Минск. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
В публикации отмечается, что на борту самолета находится 189 пассажиров. Вывозной рейс доставит в Минск пассажиров с авиабилетами на 28 февраля.
«Боинг 737-800 следует по безопасному маршруту, минуя потенциально опасные территории. Из-за облета борт совершит посадку в Актау (Казахстан) для дозаправки и затем возьмет курс на Национальный аэропорт Минск», — говорится в публикации.
В авиакомпании добавили, что вывозные рейсы также запланированы на 4 и 5 марта.