Из Дубая в Минск вылетел вывозной рейс 1 3.03.2026, 21:24

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Рейс доставит в столицу Беларуси пассажиров с авиабилетами на 28 февраля.

Вывозной рейс «Белавиа» вылетел из Дубая в Минск. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

В публикации отмечается, что на борту самолета находится 189 пассажиров. Вывозной рейс доставит в Минск пассажиров с авиабилетами на 28 февраля.

«Боинг 737-800 следует по безопасному маршруту, минуя потенциально опасные территории. Из-за облета борт совершит посадку в Актау (Казахстан) для дозаправки и затем возьмет курс на Национальный аэропорт Минск», — говорится в публикации.

В авиакомпании добавили, что вывозные рейсы также запланированы на 4 и 5 марта.

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