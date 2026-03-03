Минский завод выпустил творожные сырки с легендарным вкусом 4 3.03.2026, 21:41

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Видеофакт.

Глазированные сырки со вкусом легендарных шоколадных конфет «Столичные» выпустил Минский молочный завод № 1 в коллаборации с фабрикой «Коммунарка», сообщил блогер Bodryobzor.

Лимитированная серия шоколадных сырков уже поступила в продажу. Стоят они по 1,35 рубля за штуку.

— Один в один как конфеты «Столичные», — заключил фуд-блогер «Мерзкий Кокобай», — Внутри какой-то алкогольный крем. Чем-то напоминает сливочный кофейный ликер.

Ранее похожие сырки выпускало ОАО «Брестское мороженое». Однако состав лакомства был иным. Брестские сырки под названием «Моя столица» выпускались в шоколадной глазури на бисквите с ароматом рома.

В ноябре 2025 года Минский хладокомбинат № 2 и Коммунарка сделали мороженое эскимо «Столичное элит» — со вкусом одноименных конфет.

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