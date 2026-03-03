США нанесли более 1700 ударов по Ирану с начала военной операции 3.03.2026, 21:47

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Фото: The New York Times

Операция продолжается четвертый день.

Вооруженные силы США с начала военной операции нанесли более 1,7 тыс. ударов по Ирану, сообщает The New York Times со ссылкой на военных.

«Американские военные заявили, что с начала совместной американо-израильской военной кампании в Иране в субботу они атаковали более 1700 целей, используя истребители, бомбардировщики-невидимки, беспилотные летательные аппараты, эсминцы с управляемыми ракетами и другие силы», — говорится в сообщении.

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