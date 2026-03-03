Белорусский теннисист сбежал с корта после взрыва «Шахеда» в Дубае 4 3.03.2026, 21:53

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Данил Остапенков

Видео.

Во время теннисного матча в Дубае прямо над кортом взорвался иранский «Шахед».

Это случилось на турнире Challenger 50 во время поединка белорусского теннисиста Даниила Остапенкова и японца Хаято Мацуоки на кортах Fujairah Tennis Country Club.

Известно, что во время третьей партии матча беспилотник сбила система ПВО, после чего он взорвался над кортом.

Предполагается, что был уничтожен иранский БПЛА «Шахед», который направлялся в сторону базы американских военных.

После взрыва оба теннисиста, судья на вышке и персонал в спешном порядке покинули площадку под звуки сирены в ОАЭ.

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