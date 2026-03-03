Трамп опроверг слова Рубио о том, что США атаковали Иран из-за планов Израиля 3.03.2026, 22:04

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Дональд Трамп

Президент США также утверждает, что это он «мог заставить Израиль действовать».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг предположение, что планы Израиля напасть на Иран побудили его к нанесению ударов. Глава Белого дома заявил, что это он, возможно, «заставил их к этому», а не наоборот.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Они (Иран — ред.) собирались напасть, если бы мы (США и Израиль — ред.) этого не сделали, они собирались напасть первыми. Я был очень убежден в этом», — сказал Трамп об Иране.

Президент США также утверждает, что это он «мог заставить Израиль действовать».

«Если уж на то пошло, то я мог заставить Израиль действовать, но Израиль был готов, и мы были готовы, и мы оказали очень, очень мощное влияние, потому что практически все, что у них было, было уничтожено. Теперь количество их ракет значительно уменьшается», — заявил Трамп.

Днем ранее государственный секретарь Марко Рубио говорил обратное: он предположил, что президент решил атаковать Иран, поскольку США считали, что Израиль готов принять односторонние меры.

«Если бы мы стояли и ждали этого нападения, прежде чем мы ударим по ним, мы бы понесли гораздо большие потери. И поэтому президент принял очень мудрое решение. Мы знали, что будут действия Израиля, мы знали, что это приведет к нападению на американские силы, и мы знали, что если мы не нападем на них превентивно, прежде чем они начнут эти атаки, мы бы понесли большие потери и, возможно, даже большее количество погибших, а потом мы все были бы здесь и отвечали бы на вопросы о том, почему мы об этом знали и бездействовали», — говорил Рубио.

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