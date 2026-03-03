Маленькая белоруска сняла проснувшихся пчел и покорила соцсети

Маленькая белоруска сняла проснувшихся пчел и покорила соцсети5
- 3.03.2026, 22:16
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Видеофакт.
Маленькая жительница Минской области сняла эмоциональное видео о том, как после зимы оживились пчелы. Искренние эмоции девочки покорили пользователей TikTok. Ролик завирусился в соцсети и собрал за два дня более 160 тысяч просмотров, передает «Зеркало».
— Мама, здорово! — начала свое видео юная блогер. — Ты понимаешь: пчелы проснулись! Мам, смотри: пчелы летают. Вот как это понять?!
Затем автор ролика показала ряд деревянных ульев, которые стоят в окружении снега. У деревянных домиков туда-сюда летали пчелы.
— Вот эти мошки — это пчелы, — объяснила маме маленькая блогерка. — Как это так?! Я их не будила. Они теперь во всех ульях проснутся! Теперь и шмели [проснутся]. Но я не хочу, чтобы они кусали. Пойду скажу, что пчелы просыпаются. Мама, ты не понимаешь! Уже пчелы проснулись. Уже все у нас тает, уже все у нас капает. Понимаешь?! Пчелы проснулись! Они теперь по всему будут летать. Ладно, выдохнем. Это еще можно потерпеть. Главное, чтобы шмели не проснулись.
@k_kononchuk Весна пришла! 😍 🐝 #весна #пчеловод #березино #копыль #беларусь ♬ оригинальный звук - k_kononchuk
За два дня видео собрало более 160 тысяч просмотров и свыше 400 комментариев. Одни пользователи радовались весне вместе с увлеченной блогером, другие умилялись ее эмоциональности, третьи на всякий случай еще раз уточняли, проснулись ли пчелы и шмели.
«Сижу радуюсь, что уже пчелы проснулись, значит, скоро лето», — написала Ольга.
«Я вчера увидела, как воробьи в луже плещутся. Реакция была примерно та же, когда отправляла СМС маме. Мне 30», — поделилась другая пользовательница.
«Ради таких моментов и нужен телефон с камерой», — отметилась еще одна комментатор.