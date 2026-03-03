Маленькая белоруска сняла проснувшихся пчел и покорила соцсети 5 3.03.2026, 22:16

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Видеофакт.

Маленькая жительница Минской области сняла эмоциональное видео о том, как после зимы оживились пчелы. Искренние эмоции девочки покорили пользователей TikTok. Ролик завирусился в соцсети и собрал за два дня более 160 тысяч просмотров, передает «Зеркало».

— Мама, здорово! — начала свое видео юная блогер. — Ты понимаешь: пчелы проснулись! Мам, смотри: пчелы летают. Вот как это понять?!

Затем автор ролика показала ряд деревянных ульев, которые стоят в окружении снега. У деревянных домиков туда-сюда летали пчелы.

— Вот эти мошки — это пчелы, — объяснила маме маленькая блогерка. — Как это так?! Я их не будила. Они теперь во всех ульях проснутся! Теперь и шмели [проснутся]. Но я не хочу, чтобы они кусали. Пойду скажу, что пчелы просыпаются. Мама, ты не понимаешь! Уже пчелы проснулись. Уже все у нас тает, уже все у нас капает. Понимаешь?! Пчелы проснулись! Они теперь по всему будут летать. Ладно, выдохнем. Это еще можно потерпеть. Главное, чтобы шмели не проснулись.

За два дня видео собрало более 160 тысяч просмотров и свыше 400 комментариев. Одни пользователи радовались весне вместе с увлеченной блогером, другие умилялись ее эмоциональности, третьи на всякий случай еще раз уточняли, проснулись ли пчелы и шмели.

«Сижу радуюсь, что уже пчелы проснулись, значит, скоро лето», — написала Ольга.

«Я вчера увидела, как воробьи в луже плещутся. Реакция была примерно та же, когда отправляла СМС маме. Мне 30», — поделилась другая пользовательница.

«Ради таких моментов и нужен телефон с камерой», — отметилась еще одна комментатор.

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